5 удаленных вакансий января

В течение последних нескольких лет и работодатели, и кандидаты оценили преимущества и недостатки удаленной работы. Компании предлагают удаленным работникам перспективы карьерного и профессионального роста, обучения и повышения квалификации в процессе работы, бесплатные консультации персональных психологов или коучей.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал от аналитиков сайта rоbota.ua о вакансиях с удаленной работой.

Graphic Designer в Amazing Apps (Киев). Необходимые навыки на позиции: отличное знание Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; 3+ года опыта на аналогичной позиции; опыт создания вижуала, иконок, простых иллюстраций; понимание композиции, цвета и формы; уверенная работа с типографией; внимательность к деталям; коммуникабельность, многозадачность; генерация идей и поиск лучших решений.

Особенности вакансии: гибридный формат работы во время пандемии (можно самостоятельно выбирать место работы, есть корпоративный трансфер); гибкий старт (день можно начинать с 8:00 до 11:00); обеды за счет компании (есть возможность самостоятельно формировать меню); 20 дней оплачиваемого отдыха; возможность бесплатно пользоваться мобильными приложениями компании (йога, бег, фитнес и др.); медицинское страхование с первого месяца работы; ежедневные занятия йогой; индивидуальный бюджет для занятий спортом/покупка инвентаря; оплачиваемые больничные; индивидуальный бюджет на внешние тренинги и курсы, митапы и семинары; корпоративная онлайн – и офлайн-библиотека; индивидуальные онлайн-уроки по изучению английского языка.

SMM (англоязычный) в HiveMind (Харьков). Рассматриваются кандидаты с опытом ведения страниц или сообществ (желательно – англоязычных); опытом создания текстового и графического контента; знанием английского на уровне B2 или С1.

Условия: полностью удаленная работа; бонусы за лидов; рост по итогам первого года.

Performance-менеджер (маркетолог) в Skillbox (Киев). Рассматриваются на должность кандидаты, которые работали с Яндекс.Директом, Google Ads, Facebook, VK, myTarget с бюджетами от 7 000 $ на сеть, понимают алгоритмы работы каждой сети; способны оперировать юнит-экономикой (ARPU, CR, CPO, CPL, ROI) в перераспределении рекламных бюджетов; разрабатывали/участвовали в подготовке digital-стратегии 360 для продвижения; опыт работы с CPA-сетями, ретаргетинговими площадками, с programmatic-закупками; курировали рабочую группу до 10 человек (обучение, интеграция, контроль KPI, координация).

На старте сотрудничества сотрудника ждет: работа в офисе или удаленно, 10:00-19:00 (пн-пт); перспективы карьерного роста по результатам работы; система обучения и наставничества, скидка на занятия английским языком в Skyeng; после прохождения испытательного срока: 100% компенсация оплаты курсов GeekBrains.

Редактор текста со знанием английского языка в Unicorn Media (Киев). На вакансию могут откликаться кандидаты с опытом работы в сфере журналистики; со знанием русского языка и правописания английского – Upper-Intermediate; которые умеют грамотно и лаконично описать увиденное и доносить информацию до зрителя; четко структурируют текст; соблюдают дедлайны, быстро выполняют задания; опыт в написании сценариев для подобного видеоконтента приветствуется.

Сотрудника ждет: работа в хорошем, дружном коллективе профессионалов; стабильные выплаты; корпоративные подарки.

Специалист по работе с клиентами в Teleperformance Ukraine (Черкассы). Кандидаты должны: иметь четкую и грамотно поставленную речь; быть доброжелательными, активными и коммуникабельными; быть уверенными пользователями ПК; владеть русским и украинским языками; быть готовыми работать с 13.00 до 22.00 (выходные – в будни); проживать в Черкассах или области.

Работая удаленно, будущий работник получит: официальное оформление с первого дня; возможность работать удаленно; стабильную и прозрачную выплату зарплаты дважды в месяц; курсы и тренинги развития за счет компании; стремительное развитие карьеры; гибкую систему скидок на товары и услуги компании.

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