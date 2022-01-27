0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 8 0

Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)

Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)

Стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk Воздушных сил США начал мониторить территорию Украины, а именно участки вблизи линии разграничения на Донбассе.

Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.

Беспилотный летательный аппарат взлетел с авиабазы в Саудовской Аравии и добрался до Украины через воздушное пространство Ирака, Иордании, Греции и Болгарии.

На карте видно, что 28 января американский дрон несколько раз летал вдоль линии разграничения над Донецкой и Луганской областями. Кроме того, разведывательный аппарат делал несколько перемещений над Полтавой и Киевом.

Все собранные данные впоследствии передадут украинским военным.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.