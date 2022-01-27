Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)

Стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk Воздушных сил США начал мониторить территорию Украины, а именно участки вблизи линии разграничения на Донбассе.

Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.

Беспилотный летательный аппарат взлетел с авиабазы в Саудовской Аравии и добрался до Украины через воздушное пространство Ирака, Иордании, Греции и Болгарии.

На карте видно, что 28 января американский дрон несколько раз летал вдоль линии разграничения над Донецкой и Луганской областями. Кроме того, разведывательный аппарат делал несколько перемещений над Полтавой и Киевом.

Все собранные данные впоследствии передадут украинским военным.