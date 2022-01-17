Итальянский UniCredit отказался покупать российский банк

Итальянская группа UniCredit отказалась от потенциального поглощения российского банка «Открытие» из-за эскалации напряженности вокруг Украины и угрозы санкций.

Об этом сообщает Financial Times.

Итальянский кредитор проявил интерес к «Открытию», одного из крупнейших государственных кредиторов России, поскольку исполнительный директор Андреа Орсель стремится повысить его доходность.

«Учитывая геополитическую среду, мы решили выйти из сделки», — сказал Орсель.

Ранее на этой неделе Орсель принял участие в разговоре между итальянскими бизнесменами и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможности для итальянских компаний в России.

UniCredit входит в число европейских банков со значительным влиянием на Россию, и Financial Times стало известно, что Европейский центральный банк сказал ему подготовиться к международным санкциям против РФ, если Москва вторгнется в Украину.

Российский центробанк планирует включить национализированное в 2017 году «Открытие» на первичном публичном размещении. Об интересе UniCredit к российскому банку сообщило Bloomberg в этом месяце.