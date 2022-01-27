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Continental и Volterio разрабатывают домашнего робота для зарядки электромобилей

Continental и Volterio разрабатывают домашнего робота для зарядки электромобилей

Немецкий гигант Continental объединился с австрийским стартапом Volterio, чтобы создать устройство, которое изменит способ зарядки электромобилей дома.

Volterio специализируется на разработке полностью автоматических, доступных, мощных решений для зарядки. Команда стартапа объединила усилия с разработчиками с Continental Engineering Services (CES), чтобы создать интеллектуального робота-зарядчика, который значительно облегчит весь процесс.

Система будет состоять из двух компонентов, соединенных между собой. Один блок будет размещен в днище автомобиля, а второй – на полу гаража. Разумной системой, которая соединяет их после парковки, можно будет управлять с помощью широкополосной связи.

Особенность робота-зарядчика заключается в том, что он может выполнять свою работу, даже если автомобиль припаркован не идеально над устройством в полу, а в пределах 30 см от него.

Робот-зарядчик имеет и другие заметные преимущества. Одно из них заключается в том, что пользователям не придется работать с тяжелыми зарядными кабелями. Другим является тот факт, что вся система очень эффективна, так как энергия протекает через физическое соединение, поэтому не происходит потерь энергии, как в случае с беспроводной индуктивной зарядкой через магнитное поле. Установка системы также является быстрым и простым процессом, по словам разработчиков.

Автоматический зарядный робот Continental и Volterio предназначен для использования в частных домах. Цены на устройство пока не объявлялись, однако Continental надеется вывести его на рынок в 2024 году.

По материалам Телеканал 24
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