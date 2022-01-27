В SkyUp назвали самые популярные регулярные и чартерные направления в 2021 году

Согласно данным Украэроруха, по результатам 2021 года украинский авиаперевозчик SkyUp занял второе место среди украинских авиакомпаний по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины.
«Впервые за всю деятельность авиакомпании в течение одного года мы перевезли более 2 млн пассажиров — если быть точными, то вместе с нами отправились в путешествие 2,57 млн человек (+106% по сравнению с предыдущим годом). Всего в 2021 году мы выполнили 16 133 рейса, что почти вдвое больше результатов 2020 г. (тогда было 8 745 рейсов)», — рассказали в пресс-службе компании.
Самые популярные регулярные направления в 2021 году:
Среди чартеров ТОП-5 самых популярных среди туристов выглядит так:
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