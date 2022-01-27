В SkyUp назвали самые популярные регулярные и чартерные направления в 2021 году

Согласно данным Украэроруха, по результатам 2021 года украинский авиаперевозчик SkyUp занял второе место среди украинских авиакомпаний по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины.

«Впервые за всю деятельность авиакомпании в течение одного года мы перевезли более 2 млн пассажиров — если быть точными, то вместе с нами отправились в путешествие 2,57 млн человек (+106% по сравнению с предыдущим годом). Всего в 2021 году мы выполнили 16 133 рейса, что почти вдвое больше результатов 2020 г. (тогда было 8 745 рейсов)», — рассказали в пресс-службе компании.

Самые популярные регулярные направления в 2021 году:

Стамбул (Турция);

Тбилиси (Грузия);

Батуми (Грузия);

Ираклион (Греция);

Дубай ( ОАЭ ).

Среди чартеров ТОП-5 самых популярных среди туристов выглядит так:

Шарм-эш-Шейх (Египет);

Анталия (Турция);

Хургада (Египет);

Тиват (Черногория);

Марса-Алам (Египет).

Справка Finance.ua:

основываясь на результатах исследования, стоимость билетов зависит как от того, насколько заранее вы бронируете билеты, так и от дня недели, в который вы осуществляете покупку. По ссылке мы рассказываем, когда выгоднее всего покупать авиабилеты;

украинская авиакомпания МАУ предлагает пассажирам скидку до 25% на раннее бронирование билетов.