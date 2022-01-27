Китайский стартап разработает к 2025 году суборбитальный самолёт для быстрых регулярных рейсов и космического туризма

Образованный в 2018 году в Китае стартап Space Transportation заявил о значительных амбициях в области космического туризма и пассажирских суборбитальных перевозок.
Согласно планам компании, воздушные испытания с экипажем космического самолёта в виде «ракеты с крыльями» пройдут в 2025 году. Цель проекта – обеспечить быструю транспортировку между двумя точками на Земле посредством суборбитальных полётов на многоразовых кораблях.
Согласно проектам компании, космический самолёт будет взлетать вертикально с помощью ускорителей в виде широкого крыла с парой ракетных бустеров. После разгона самолёт будет отсоединяться от крыла и дальше двигаться на собственных двигателях с последующей вертикальной посадкой на три опоры. Компания уже провела два опытных запуска ранних прототипов (не уточняется чего) и рассчитывает завершить наземные испытания в 2023 году, а первый полёт целого аппарата без экипажа планируется совершить в 2024 году.
Это не единственный подобный проект в Китае такого рода. Ранее сообщалось, что Китай рассчитывает создать воздушно-космический флот для суборбитальных полётов для грузовых и пассажирских перевозок на Земле и на орбиту. Флот планируется создать к 2045 году, в программе по которому также задействованы космические корпорации страны. Большинство информации по проектам засекречено, поскольку относится к испытанию гиперзвуковых планеров, но что-то в информационное пространство прорывается.
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