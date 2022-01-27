Объём мирового рынка носимых устройств в 2021 году превысил 300 млн штук и продолжит расти в 2022 году

Компания ABI Research обнародовала свежую статистику по мировому рынку носимых устройств и сделала прогноз на текущий год: аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво расти.
По оценкам, в 2020-м в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 259,63 млн всевозможных носимых гаджетов. Из них на фитнес-трекеры и спортивные устройства пришлось 112,15 млн штук. Ещё около 74,30 млн единиц составили умные часы.
На фоне пандемии интерес к носимым электронным продуктам увеличился. В 2021 году отгрузки изделий достигли 304,69 млн штук. Таким образом, рост по отношению к 2020-му превысил 17 %.
В нынешнем году, полагают специалисты ABI Research, продажи поднимутся приблизительно на 13,2 %. Если этот прогноз оправдается, объём мировой отрасли составит 344,9 млн единиц.
Отмечается также, что в прошлом году было поставлено 502,7 млн беспроводных наушников и гарнитур различных типов. В 2026 году отгрузки таких продуктов превысят 700 млн штук. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в данном сегменте ожидается на уровне 7,6 %. При этом на полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS) в 2026 году придётся более 600 млн единиц в общем объёме продаж.
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