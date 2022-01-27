Украинцы увеличили потребление электроэнергии в январе на 5%

Потребление электроэнергии в январе превышает потребление за аналогичный период прошлого года на 5%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Этот отопительный сезон проходит в условиях беспрецедентных вызовов не только для Украины, но и для всего мира. Цены на газ, уголь, нефть, другие энергоресурсы поднимаются до рекордных уровней. Все это также сопровождается увеличением потребления электроэнергии на фоне восстановления бизнес-активности Украины. Для примера, за 25 дней января этого года потребление электроэнергии превышает потребление за аналогичный период прошлого года на 5%», — сказал Шмыгаль.

Основную нагрузку в этом отопительном сезоне, по словам премьера, несет атомная генерация. Сейчас работает 14 блоков АЭС.

Он сообщил, что в начале февраля запланировано завершение планового текущего ремонта энергоблока № 4 Ровенской АЭС и включение его в сеть, что должно обеспечить работу 15 блоков атомных электростанций.