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Samsung разрабатывает сгибаемый Z-образный смартфон со стилусом

Samsung разрабатывает сгибаемый Z-образный смартфон со стилусом

Всё больше данных указывает на то, что Samsung рассматривает возможность выпуска складного смартфона с отличающимся от существующих моделей форм-фактором. В одном из новых патентов южнокорейской компании описывается складываемый дважды аппарат со встроенным стилусом S Pen.

Изображённое в патенте устройство складывается в двух местах в форме буквы Z. При этом в сложенном состоянии две трети экрана скрыты внутри, и аппарат напоминает обычный смартфон. При раскрытии пользователь получает один большой дисплей. Подобная конструкция позволяет отказаться от дополнительного экрана, как это сейчас сделано в том же Galaxy Z Fold3.


Изображение: LetsGoDigital

От предыдущих Z-образных концептов новый вариант отличается углублениями в корпусе, где в сложенном состоянии хранится и заряжается стилус S Pen. Чтобы перо не выпадало при раскрытии устройства, оно дополнительно держится с помощью магнитов, подобно тому, как это реализовано в планшетах компании.


Изображение: LetsGoDigital

Стоит отметить, что это уже далеко не первый патент Samsung на складной смартфон с S Pen. Кроме того, у компании уже есть стилус S Pen Fold Edition, предназначенный специально для устройств с гибкими экранами.

По материалам 4PDA
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