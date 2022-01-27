В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стаж

В украинском пенсионном законодательстве есть несколько нюансов, связанных с датой 1 января 2004 года. В частности, если человек учился на стационаре в вузе до этой даты, то время зачислят в страховой стаж, важный при выходе на заслуженный отдых.
Есть подобные моменты, связанные и с пребыванием на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
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Так, если это происходило до 01.01.2004, время нахождения на инвалидности, связанной с работой человека, засчитывается как страховой стаж, так и в стаж, дающий право на льготную пенсию (если несчастный случай произошел во время работы во вредных условиях или вследствие профзаболевания).
А время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием после 1 января 2004 года засчитывается только в стаж, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах (если несчастный случай произошел во время работы во вредных условиях или вследствие профзаболевания).
В страховой стаж, с учетом которого определяется размер пенсии, этот период не засчитывается.
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