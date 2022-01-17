Рада создала комиссию по расследованию коррупции у фискалов и в «Нафтогазе»

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию коррупции в группе «Нафтогаз», Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе.

Издание «Нафторынок» опубликовало текст парламентского постановления, которым была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию коррупционных действий, что привели к значительным потерям бюджетных поступлений.

Основными задачами комиссии будет расследование возможных коррупционных действий должностных лиц «Нафтогаза», налоговой и таможенной служб, что привело к недополучению поступлений в бюджет в особо крупных размерах.

Также ВСК будет расследовать финансово-хозяйственную деятельность «Нафтогаза». В том числе проверит техническое и финансовое состояние, эффективность использования основных фондов, совместную деятельность с контрагентами, а также использование помощи от государства.

Кроме того, комиссия будет расследовать «критическую ситуацию в сфере тарифообразования, которая произошла вследствие действий должностных лиц «Нафтогаза».