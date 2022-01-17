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Италия ослабит коронавирусные ограничения для туристов

Италия ослабит коронавирусные ограничения для туристов

Италия ослабит коронавирусные ограничения для всех посетителей из стран Европейского Союза начиная с 1 февраля.

Об этом агентство Reuters.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца подписал приказ, в котором говорится, что путешественникам из стран ЕС потребуется только «зеленый пропуск».

«Зеленый пропуск» – это документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 в результате вакцинации, переноса болезни или отрицательного результата теста.

14 декабря Италия постановила, что все посетители из ЕС должны пройти тест перед отъездом на фоне опасений по поводу распространения варианта коронавируса «Омикрон».

Как сообщалось, Украина с 16 декабря 2021 года отнесена Италией к перечню стран списка Е, который предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма.

По материалам Економічна Правда
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