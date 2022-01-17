В НБУ сохранили доверие украинцев к гривне - долларизация упала

Политика НБУ способствовала сохранению доверия к гривне и продолжению тенденции дедолларизации.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время круглого стола «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы».

«Наша политика в течение прошлого года помогла сохранить доверие к гривне, в частности продолжилась тенденция к дедолларизации. За 2021 год долларизация депозитов снизилась с 37% до 32%, кредитов с 37% до 28%», — заявил глава НБУ.

Дедолларизация произошла из-за высоких темпов роста гривневых портфелей кредитов и депозитов в то время, как валютные портфели росли медленнее.

«Рост депозитов произошел исключительно в гривне и составил 21% за прошлый год. В то время как в валюте они оставались почти неизменными», — сказал Кирилл Шевченко.

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