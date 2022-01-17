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За что нужно платить в поликлинике: кто устанавливает стоимость

За что нужно платить в поликлинике: кто устанавливает стоимость

В больницах по договору с НСЗУ медицинская помощь бесплатна для пациентов в рамках Программы медицинских гарантий.

Finance.ua узнал подробности в НСЗУ.

Однако больницы могут официально предоставлять платные услуги, которые не входят в программу медгарантий.

  • Перечень этих услуг утвержден Постановлением Кабинета министров. Например, это косметология, массаж, зубное протезирование и т.д.

Также услуги платные, если пациент хочет получить их без направления или медучреждение не имеет договора с НСЗУ. Подробнее здесь.

Стоимость платных услуг в коммунальной больнице устанавливает ее владелец — местная власть.

Медицинское учреждение должно разместить эту информацию на всех ресурсах: на своем сайте, в соцсетях и на информационных стендах в больнице.

Оплата за платные услуги происходит официально в кассе или безналично через терминал, а пациенту должны выдать чек.

Если с вас требовали деньги за бесплатные услуги, на которые больница имела договор с НСЗУ, подайте жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ. Здесь объясняется, как это сделать.

Справка Finance.ua:

В каких случаях услуги платные:

  • Пациент решил пройти обследование, сдать анализы или получить консультацию у узкого специалиста без направления врача — по собственному желанию.
  • Если частная больница не предоставляет те медицинские услуги, в которых нуждается пациент, по договору с НСЗУ.
  • Улучшенный сервис, такой как отдельная палата или улучшенное питание.
  • Услуга значится в перечне платных, утвержденном Кабинетом министров: косметология, массаж, медосмотр для получения визы, зубное протезирование и тому подобное.
  • Профилактический осмотр взрослых пациентов.
По материалам Finance.UA
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