За что нужно платить в поликлинике: кто устанавливает стоимость

В больницах по договору с НСЗУ медицинская помощь бесплатна для пациентов в рамках Программы медицинских гарантий.
Finance.ua узнал подробности в НСЗУ.
Однако больницы могут официально предоставлять платные услуги, которые не входят в программу медгарантий.
Также услуги платные, если пациент хочет получить их без направления или медучреждение не имеет договора с НСЗУ. Подробнее здесь.
Стоимость платных услуг в коммунальной больнице устанавливает ее владелец — местная власть.
Медицинское учреждение должно разместить эту информацию на всех ресурсах: на своем сайте, в соцсетях и на информационных стендах в больнице.
Оплата за платные услуги происходит официально в кассе или безналично через терминал, а пациенту должны выдать чек.
Если с вас требовали деньги за бесплатные услуги, на которые больница имела договор с НСЗУ, подайте жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ. Здесь объясняется, как это сделать.
В каких случаях услуги платные:
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