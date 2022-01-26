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Пандемия расшевелила мировую велоиндустрию

Пандемия расшевелила мировую велоиндустрию

В последние два года наблюдается бум на мировом велосипедном рынке. Предприниматели, занятые в этом бизнесе, преуспевают.

С целью консолидации, усиления мелкого и среднего сектора производители велосипедов объединяются в консорциумы.

Например, намечается крупная сделка на общую сумму 1,56 млрд евро, сообщает немецкая теленовостная служба Tagesschau.

Американский инвестор KKR (Kravis, Kohlberg и Roberts) хочет купить голландского производителя Accell Group с его известными брендами Batavus и Sparta.

Согласно подсчетам Ассоциации двухколесных транспортных средств (ZIV), в 2020 году продажи велосипедов и электровелосипедов только в Германии оцениваются примерно в 6,4 млрд евро, что на 64% больше показателей предыдущего года.

Все большим спросом пользуются электрические велосипеды, доля которых на рынке увеличилась почти до 40%.

Однако растут не только объемы продаж. Средняя цена на электровелосипед возросла с 2018 года примерно на 40% – до 1300 евро.

Цены были бы выше, если бы не импорт из Камбоджи, Бангладеш и Болгарии. Но он постепенно сокращается в пользу более дорогих велосипедов от местных производителей.

Несмотря на рост цен, эксперты ассоциации ZIV все же видят хорошие перспективы для велоиндустрии. Спрос на велосипед останется неизменным, так как это транспортное средство с нулевым уровнем выбросов и важный компонент современных концепций мобильности.

Справка Finance.ua:

  • в Украине, как и во всем мире, пандемия коронавируса обусловила резкий скачок спроса на двухколесные транспортные средства. Цены с марта 2020 года особо не повысились — стартуют от 7,5 тысяч гривен и зависят от обвеса;
  • цены сдерживает «черный импорт». Новые и подержанные велосипеды под каждый сезон десятками тысяч завозятся в страну в фурах, в обход таможенного контроля;
  • в украинских городах активно развивается байкшеринг. Имея при себе смартфон со скачанным приложением и привязанной к нему банковской картой, всегда можно быстро подъехать в нужное место;
  • а суточный прокат обычного велосипеда в Киеве – от 70 грн. Прокат электрического – в два раза дороже;
  • минимальная цена на импортный электровелосипед составляет 12,5 тысячи гривен и зависит от типа аккумулятора и мощности двигателя.
По материалам Finance.UA
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