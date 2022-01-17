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Украина может потерять $100 млн экспорта за год от СВАМ

Украина может потерять $100 млн экспорта за год от СВАМ

Механизм пограничной углеродной корректировки (СВАМ) будет охватывать около 20% украинского экспорта товаров в ЕС и непосредственно влиять на его динамику.

По оценкам НБУ, на основе ряда данных, потенциальные потери украинского экспорта от СВАМ составят около $100 млн в год при условии сохранения текущего уровня экологичности производства.

При этом львиная доля потерь придется на производство электроэнергии и металлургию.

В то же время учитывая предусмотренный до 2026 года переходный период, который позволяет странам адаптироваться к новым правилам с целью минимизации потерь, CBAM может стать мощным драйвером модернизации украинского производства.

НБУ констатирует, что Украина — страна с малой открытой экономикой со значительной долей сырьевых товаров во внешней торговле.

Это обусловливает значительное влияние конъюнктуры мировых рынков на ВВП, обменный курс и инфляцию в Украине, а следовательно, и на решения по монетарной политике.

НБУ для количественной оценки этого влияния рассчитывает индекс сырьевых условий торговли, который базируется на основе крупнейших групп экспорта и импорта Украины. При гибком обменном курсе экономика имеет встроенный механизм балансировки изменений условий торговли. В то же время его действие отличается в зависимости от природы ценовых шоков, силы прямых и косвенных эффектов.

Монетарная политика будет зависеть от того, влияет ли цена соответствующего товара на потребительские цены напрямую. Повышение цен на сырьевые товары в 2021 году обусловило стремительное улучшение условий торговли для Украины. Это способствовало укреплению обменного курса гривны и сдерживало инфляцию. В условиях фиксированного курса инфляция была бы выше, а монетарная политика должна быть жестче.

Однако в 2022 году ожидается ухудшение условий торговли вследствие снижения экспортных цен и высоких цен на энергетические товары. С одной стороны, снижение экспортных цен, в частности на продовольствие, снизит давление на внутренние цены. С другой – будет сохраняться давление со стороны высоких цен на энергоносители, а ухудшение условий торговли скажется на валютном канале. Это потребует проведения более жесткой монетарной политики.

По оценкам НБУ, в 2023‒2024 годах условия торговли будут оставаться почти неизменными, что окажет нейтральное влияние на монетарные решения.

По материалам Финансовый клуб
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