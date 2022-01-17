Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Нацбанк опубликовал новый Инфляционный отчет, согласно которому рост ВВП Украины в 2022-м ускорится до 3,4%, а инфляция вернется к цели в 2023 году.
В январском Инфляционном отчете НБУ прогнозирует более медленный, чем ожидалось ранее, рост экономики Украины в 2022 году. Так, согласно обновленному прогнозу, ВВП страны по итогам текущего года вырастет на 3,4% (предыдущая оценка предполагала рост на уровне 3,8%).
Среди факторов, которые сыграли не в пользу экономики, регулятор указывает уже неоднократно озвученные экспертами (в том числе и Нацбанка) последствия пандемии, рост геополитической напряженности, глобальный дефицит ряда продуктов и подорожание энергоносителей.
В НБУ предупреждают: частично данные факторы отразятся на динамике ВВП и в 2023-м. Так, прогноз на следующий год ухудшен с 4% до 3,7%. Рост до 4% на фоне стабилизации геополитической ситуации, рост глобальной экономики и благоприятных условий торговли ожидается уже с 2024-го.
Главным драйвером экономики, согласно прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы будет оставаться частное потребление: потребительские расходы будут расти на 5-6% ежегодно.
Особенно актуальным в текущих условиях Нацбанк называет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, а в качестве ключевых рисков указывает глобальный ценовой всплеск и эскалацию военного конфликта Россией.
Инфляция в 2022-м замедлится до 7,7% вместо спрогнозированных ранее 5%: возвращение к цели НБУ ожидается лишь к концу следующего года. Постепенному замедлению инфляции будет способствовать ужесточение монетарной политики НБУ, благодаря чему к концу 2022 года показатель снизится до 6%.
Цикл снижения учетной ставки, по прогнозу Нацбанка, начнется не раньше конца 2022 года.
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