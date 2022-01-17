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ФГИУ продал Электронмаш на аукционе за 430 миллионов

ФГИУ продал Электронмаш на аукционе за 430 миллионов

Фонд государственного имущества Украины 27 января 2022 года продал на повторном аукционе ГП «Электронмаш» за 430 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

27 января состоялся аукцион по продаже ГП «Электронмаш», в результате торгов предприятие было продано за 430 миллионов ООО «Украинский имидж». Всего участие в аукционе принимали 5 участников.

Напомним, 12 ноября Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Электронмаш» продали на онлайн-аукционе Prozorro. Продажи за 970 млн грн при начальной цене в 66,7 млн грн.

17 ноября представитель компании ООО «Лортен-групп» подписал протокол о результатах аукциона по приватизации ГП «Электронмаш». ООО «Лортен групп» должно было подписать до 13 декабря проект договора купли-продажи объекта приватизации, однако по состоянию на 14 декабря ответа от потенциального покупателя актива не было получено. В конце декабря 2021 года аукцион по приватизации госпредприятия «Электронмаш» был признан не состоявшимся.

По материалам Укринформ
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