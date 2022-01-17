Wizz Air остановил полеты на маршруте Одесса-Абу-Даби и объяснил причину

Лоукостер Wizz Air отменил полеты на маршруте Одесса-Абу-Даби из-за недостаточного спроса на этот маршрут.

Такой вывод можно сделать из ответа авиакомпании на запрос avianews.com.

«Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше отвечать запросам пассажиров», — заявили в лоукостере.

Последний рейс Одесса-Абу-Даби Wizz Air совершил в январе. Изначально предполагалось, что авиакомпания сделает перерыв на зимний сезон и возобновит полеты в летнюю навигацию.

Однако в итоге направление Одесса-Абу-Даби совсем пропало из списка маршрутов Wizz Air. Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут.

По данным системы бронирования Wizz Air, авиакомпания не останавливала развитие сети маршрутов. Недавно у нее появились два новых направления из Абу-Даби в Россию — в Москву и Краснодар.

Wizz Air впервые полетел из Абу-Даби в Одессу 7 октября 2021 года. Авиакомпания летала сюда на 239-местных самолетах Airbus A321neo дочернего подразделения Wizz Air Abu Dhabi с базой в ОАЭ.

Запуск этого рейса откладывался в течение года. Согласно первоначальным планам, лоукостер планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов. В авиакомпании это объяснили низким спросом.

Маршрут конкурировал с рейсами Одесса-Дубай другого эмиратского авиаперевозчика — flydubai.

Что делать пассажирам

В Wizz Air сообщили, что проинформировали пассажиров отмененных рейсов Одесса-Абу-Даби. Им предложили выбрать альтернативные рейсы или получить полный возврат средств.

Еще одна опция предусматривает, что 120% от стоимости билета лоукостер зачислит как Wizz-кредит. Его можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит.