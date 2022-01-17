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«Доступная ипотека»: сколько кредитов под 7% уже получили украинцы

«Доступная ипотека»: сколько кредитов под 7% уже получили украинцы

В рамках «Доступной ипотеки 7%» жилье в Украине уже купили 1527 семей: 57 – на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Банки, сотрудничающие с Фондом развития предпринимательства в рамках «Доступной ипотеки 7%», прокредитовали украинцев еще на 53 млн гривен: общий объем программы по состоянию на 27 января достиг 1,318 млрд грн. 78,66% средств было выдано на покупку вторички, а 21,34% – на приобретение недвижимости от застройщика.

Число сделок, по данным Минфина, выросло до 1527: с 20 по 27 января банки подписали с участниками программы льготного ипотечного кредитования 57 новых договоров.

Число запросов на кредитование, полученных банками с момента запуска «Доступной ипотеки», достигло 2085: общая сумма, заявленная потенциальными и действующими участниками, составила 1,799 млрд гривен.

Лидером программы – и по числу подписанных договоров, и по объему выданных средств – на сегодняшний день является Кредобанк: финучреждение прокредитовало украинцев на общую сумму 320 387 202 гривен, заключив с клиентами 372 соглашения.

На счету государственного ПриватБанка – 333 подписанных соглашения на сумму 245 863 128 гривен, тогда как другое государственное финучреждение – Ощадбанк – выдало ипотечных кредитов в целом на 275 965 702 грн 314 клиентам.

Укргазбанк помог купить жилье под 7% годовых 283 украинским семьям, одолжив клиентам суммарно 275 687 724 грн.

Кроме указанных выше банков участниками программы являются Кристал банк, ОТП банк, МТБ банк, Таскомбанк, КИБ, Мегабанк, Правекс банк, Поликомбанк и Аккорд Банк.

Доступные ипотечные кредиты предоставляют также банк Львов, РВС банк, банк Сич, банк Кредит Днепр, банк Глобус, Скайбанк, банк Альянс и Асвио банк.

Что же касается наиболее активных участников программы, то, как отмечают в Минфине, 31,46% заявок на участие поступило из Киевской области, а 29,46% – из столицы.

Также немало запросов получают банки от жителей Львовщины (6,78%), Харьковской (5,73%) и Волынской (3,91%) областей.


Инфографика: Минфин

По материалам Banker.ua
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