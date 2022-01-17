«Доступная ипотека»: сколько кредитов под 7% уже получили украинцы

В рамках «Доступной ипотеки 7%» жилье в Украине уже купили 1527 семей: 57 – на прошлой неделе.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Банки, сотрудничающие с Фондом развития предпринимательства в рамках «Доступной ипотеки 7%», прокредитовали украинцев еще на 53 млн гривен: общий объем программы по состоянию на 27 января достиг 1,318 млрд грн. 78,66% средств было выдано на покупку вторички, а 21,34% – на приобретение недвижимости от застройщика.
Число сделок, по данным Минфина, выросло до 1527: с 20 по 27 января банки подписали с участниками программы льготного ипотечного кредитования 57 новых договоров.
Число запросов на кредитование, полученных банками с момента запуска «Доступной ипотеки», достигло 2085: общая сумма, заявленная потенциальными и действующими участниками, составила 1,799 млрд гривен.
Лидером программы – и по числу подписанных договоров, и по объему выданных средств – на сегодняшний день является Кредобанк: финучреждение прокредитовало украинцев на общую сумму 320 387 202 гривен, заключив с клиентами 372 соглашения.
На счету государственного ПриватБанка – 333 подписанных соглашения на сумму 245 863 128 гривен, тогда как другое государственное финучреждение – Ощадбанк – выдало ипотечных кредитов в целом на 275 965 702 грн 314 клиентам.
Укргазбанк помог купить жилье под 7% годовых 283 украинским семьям, одолжив клиентам суммарно 275 687 724 грн.
Кроме указанных выше банков участниками программы являются Кристал банк, ОТП банк, МТБ банк, Таскомбанк, КИБ, Мегабанк, Правекс банк, Поликомбанк и Аккорд Банк.
Доступные ипотечные кредиты предоставляют также банк Львов, РВС банк, банк Сич, банк Кредит Днепр, банк Глобус, Скайбанк, банк Альянс и Асвио банк.
Что же касается наиболее активных участников программы, то, как отмечают в Минфине, 31,46% заявок на участие поступило из Киевской области, а 29,46% – из столицы.
Также немало запросов получают банки от жителей Львовщины (6,78%), Харьковской (5,73%) и Волынской (3,91%) областей.
Инфографика: Минфин
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 100875 31
«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работы2 ч. назад - 934 9
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Около часа назад - 1435 7
Банкиры спрогнозировали курс гривны10 ч. назад - 10004 7
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО6 ч. назад - 3016 6
Банкиры спрогнозировали курс гривны10 ч. назад - 10004 7
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 6477 4
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеВчера, 20:01 - 4735 3
Миллиардерша из Гонконга лишилась почти половины своего капиталаВчера, 18:35 - 4389
Межбанк: будет ли новый обвал гривны, и ждать ли доллар по 30 гривен7 ч. назад - 3530 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-196 ч. назад - 102
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРВчера, 12:11 - 778
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 789 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 599
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 802 4