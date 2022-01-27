Чистая прибыль LG Display за год упала в 3,4 раза

Компания LG Display опубликовала отчет за последний квартал 2021 года. Выручка южнокорейского производителя в период с октября по декабрь составила 7,34 млрд долларов, что является рекордным значением. Для сравнения: в четвертом квартале 2020 года выручка была равна 6,24 млрд долларов, то есть рост составил 18%.
Операционная прибыль, полученная в течение квартала, составила примерно 0,40 млрд долларов. Год назад этот показатель был равен 0,56 млрд долларов.
Итогом отчетного периода стала чистая прибыль 0,15 млрд долларов. В четвертом квартале 2020 года компании удалось получить 0,51 млрд долларов чистой прибыли. Таким образом, за год чистая прибыль LG Display упала в 3,4 раза.
Панели для компьютерных мониторов, ноутбуков и планшетов принесли LG Display 42% дохода. На панели для мобильных и прочих устройств приходится 31%. Оставшиеся 29% — это вклад телевизионных панелей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Развитие трудоемких отраслей АПК даст возможность вернуть 1 млн заробитчан из ПольшиПозавчера, 20:07 - 738 5
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 2790 2
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 2535 2
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 495 1
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 760 1
Самые привлекательные места для покупки недвижимостиВчера, 07:21 - 4357
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 2790 2
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 2535 2
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 2428
Законно ли взимать средства с заработной платы без предупрежденияВчера, 11:00 - 1200
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 553
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1537
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 956 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 760 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 971 5