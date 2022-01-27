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Чистая прибыль LG Display за год упала в 3,4 раза

Чистая прибыль LG Display за год упала в 3,4 раза

Компания LG Display опубликовала отчет за последний квартал 2021 года. Выручка южнокорейского производителя в период с октября по декабрь составила 7,34 млрд долларов, что является рекордным значением. Для сравнения: в четвертом квартале 2020 года выручка была равна 6,24 млрд долларов, то есть рост составил 18%.

Операционная прибыль, полученная в течение квартала, составила примерно 0,40 млрд долларов. Год назад этот показатель был равен 0,56 млрд долларов.

Итогом отчетного периода стала чистая прибыль 0,15 млрд долларов. В четвертом квартале 2020 года компании удалось получить 0,51 млрд долларов чистой прибыли. Таким образом, за год чистая прибыль LG Display упала в 3,4 раза.

Панели для компьютерных мониторов, ноутбуков и планшетов принесли LG Display 42% дохода. На панели для мобильных и прочих устройств приходится 31%. Оставшиеся 29% — это вклад телевизионных панелей.

По материалам iXBT.com
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