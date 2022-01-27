Xiaomi 12 Pro выходит на мировом рынке

Xiaomi уже подтвердила, что компания готовится к запуску своей последней флагманской серии на мировых рынках. Ранее Xiaomi 12 появился в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, а теперь за ним последовала старшая модель, Xiaomi 12 Pro.
Протестированная версия Xiaomi 12 Pro оснащена 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 12. Эта версия набрала 1145 баллов в одноядерном и 3578 баллов в многоядерном тестах.
Кроме того, Xiaomi 12 Pro появился в базе данных HTML5test с такими же модельным номером. Бенчмарк подтверждает, что телефон набрал 474 балла из 555 возможных.
Xiaomi 12 Pro оснащён 6,73-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и Dolby Vision. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1 и оснащён тройной задней камерой с датчиками изображения разрешением по 50 Мп. Особенность смартфона — система фокусировки Cyber Focus, которая позволяет делать чёткие снимки в движении. Кроме того, благодаря специальному ночному режиму, доступному на всех трёх датчиках камеры, можно делать красивые снимки даже ночью, при слабом освещении. Спереди расположен 32-мегапиксельный датчик.
Xiaomi 12 Pro питается от аккумулятора ёмкостью 4600 мА•ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Телефон получил сразу четыре динамика.
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