Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с функцией измерения артериального давления

Бренд Pebble анонсировал умные наручные часы Pace Pro с широкими возможностями в плане отслеживания показателей жизнедеятельности организма пользователя и его физической активности.
Гаджет получил 1,7-дюймовый HD-дисплей прямоугольной формы, яркость которого достигает 500 нит. В правой части корпуса располагается физическая кнопка управления.
Интегрированные датчики позволяют в круглосуточном режиме отслеживать изменения частоты сердечных сокращений, уровня содержания кислорода в крови и артериального давления. Кроме того, осуществляется мониторинг качества сна.
Фото: Gizmochina
Доступны восемь спортивных режимов. Устройство подсчитывает количество сделанных за день шагов и потраченных калорий.
Новинка заключена во влагозащищённый корпус. Вес составляет приблизительно 46 г. Предусмотрены около 100 вариантов оформления циферблата. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 15 суток.
Фото: Gizmochina
Смарт-часы Pebble Pace Pro представлены в нескольких вариантах цветового исполнения, в частности, золотистом и чёрном. Цена составляет приблизительно 30 долларов США.
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