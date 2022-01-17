0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с функцией измерения артериального давления

Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с функцией измерения артериального давления

Бренд Pebble анонсировал умные наручные часы Pace Pro с широкими возможностями в плане отслеживания показателей жизнедеятельности организма пользователя и его физической активности.

Гаджет получил 1,7-дюймовый HD-дисплей прямоугольной формы, яркость которого достигает 500 нит. В правой части корпуса располагается физическая кнопка управления.

Интегрированные датчики позволяют в круглосуточном режиме отслеживать изменения частоты сердечных сокращений, уровня содержания кислорода в крови и артериального давления. Кроме того, осуществляется мониторинг качества сна.


Фото: Gizmochina

Доступны восемь спортивных режимов. Устройство подсчитывает количество сделанных за день шагов и потраченных калорий.

Новинка заключена во влагозащищённый корпус. Вес составляет приблизительно 46 г. Предусмотрены около 100 вариантов оформления циферблата. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 15 суток.


Фото: Gizmochina

Смарт-часы Pebble Pace Pro представлены в нескольких вариантах цветового исполнения, в частности, золотистом и чёрном. Цена составляет приблизительно 30 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.