Samsung ускорит обновление своих смартфонов

Samsung достаточно быстро выпустила обновление до Android 12 для большого числа своих устройств, включая модели 2019 года, но останавливаться на этом не собирается. Как стало известно, южнокорейский производитель намерен пересмотреть свою политику, чтобы ещё ускорить развёртывание новых прошивок.
Как сообщает портал SamMobile, в прошлом году Samsung изменила способ распространения прошивок для смартфона Galaxy A52, убрав в Европе привязку к коду конкретной страны. Из-за последней сроки доступности обновления для конкретного устройства могли растягиваться на недели и даже месяцы, когда в одной стране аппарат уже получил апдейт, а в другой — ещё нет. Согласно появившейся информации, компании собирается применить новую стратегию для большего числа гаджетов.
Указывается, что сразу для некоторых будущих устройств Samsung разрабатывает универсальную прошивку без привязки к коду конкретной страны. Среди этих аппаратов уже числятся модели Galaxy S22, A53, A33 и A13. Не исключено, что подобная стратегия будет применима ко всем будущим гаджетам компании. К слову, для вышедших в Европе Galaxy A42 4G, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 в прошивках также больше нет привязки к странам.
Пока что речь идёт только о Европе, поэтому по миру в целом всё ещё может быть разница в сроках выпуска обновлений. Несмотря на это, новый подход в любом случае должен положительно сказаться на сроках развёртывания прошивок. Кроме того, это может означать, что более число пользователей из разных стран сможет принимать участие в тестировании сборок.
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