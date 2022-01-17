В США представили гибридный дрон-грузовик

Компания Elroy Air из американского города Сан-Франциско представила гибридный беспилотник Chaparral C1 для перевозки грузов.

Об этом сообщает New Atlas.

Автономный дрон, который вертикально взлетает и приземляется, может перевозить грузы до 227 кг на расстоянии до 482 километров.

В компании не назвали скорость дрона, но отметили, что он может доставлять грузы «в 5 раз быстрее, чем обычные грузовики».

Беспилотник для полетов использует как электрические батареи, так и газотурбинный генератор.

Elroy Air утверждает, что уже «подписала соглашения на продажу 500 дронов на сумму более 1 миллиарда долларов США». Из них 150 были заказаны компанией Mesa Airlines, которая будет использовать Chaparral C1 для доставок экспресс-посылок и медикаментов.



Фото: New Atlas