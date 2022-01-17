600 тыс. грн на совершеннолетие: в «Слуге народа» рассказали, как будет работать экономический паспорт

После принятия пакета законов об экономическом паспорте с 2023 года на счета украинцев, рожденных с 1 января 2019 года, ежегодно будут начислять две минимальные заработные платы (сейчас это 6,5 тыс. грн). Всего по достижении совершеннолетия каждый ребенок получит около 20 тыс. долл. или 600 тыс. грн.
Об этом рассказала председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире программы «Сніданок з 1+1».
По ее словам, экономические паспорта украинцев будут финансироваться из Фонда будущих поколений. Деньги туда будут поступать за счет рентных платежей за пользование недрами.
Читайте также: Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года
«30 лет нашими недрами пользовалась небольшая кучка людей, которые давно стали олигархами. А украинцы не имели к ним никакого доступа не смотря на то, что по Конституции недра принадлежат народу Украины», — отметила Елена Шуляк.
Как происходит открытие счета:
Куда можно потратить средства:
Средства выплачивают по достижении совершеннолетия, но в случае серьезной болезни ребенка их можно будет получить досрочно.
«Чтобы максимально защитить эти средства, государство будет направлять их на облигации внутреннего государственного займа — это государственные ценные бумаги, которые защищены от обесценивания, на них будет получаться доход в виде процентов. Эти средства будут аккумулироваться в этом фонде, работать на экономику Украины, вкладываться в государственные ценные бумаги, а с 2037 года начнут выплачиваться украинцам, которые достигнут совершеннолетия», — добавила глава «Слуги народа».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 76708 24
Банкиры спрогнозировали курс гривны7 ч. назад - 7451 7
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО3 ч. назад - 1902 5
Bitcoin может упасть до $20 тыс.: какую тактику избрал автор бестселлера Роберт КийосакиВчера, 19:47 - 1903 5
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 5716 3
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 76708 24
Банкиры спрогнозировали курс гривны7 ч. назад - 7451 7
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 5716 3
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеВчера, 20:01 - 4491
Миллиардерша из Гонконга лишилась почти половины своего капиталаВчера, 18:35 - 4045
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-193 ч. назад - 58
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРВчера, 12:11 - 687
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 778 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 587
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 790 3