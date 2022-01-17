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600 тыс. грн на совершеннолетие: в «Слуге народа» рассказали, как будет работать экономический паспорт

600 тыс. грн на совершеннолетие: в «Слуге народа» рассказали, как будет работать экономический паспорт

После принятия пакета законов об экономическом паспорте с 2023 года на счета украинцев, рожденных с 1 января 2019 года, ежегодно будут начислять две минимальные заработные платы (сейчас это 6,5 тыс. грн). Всего по достижении совершеннолетия каждый ребенок получит около 20 тыс. долл. или 600 тыс. грн.

Об этом рассказала председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире программы «Сніданок з 1+1».

По ее словам, экономические паспорта украинцев будут финансироваться из Фонда будущих поколений. Деньги туда будут поступать за счет рентных платежей за пользование недрами.

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«30 лет нашими недрами пользовалась небольшая кучка людей, которые давно стали олигархами. А украинцы не имели к ним никакого доступа не смотря на то, что по Конституции недра принадлежат народу Украины», — отметила Елена Шуляк.

Как происходит открытие счета:

  • все будет происходить автоматически после получения свидетельства о рождении;
  • информация о новорожденном вносится в реестр, создается счет в Фонде будущих поколений? и тогда запускается накопление средств.

Куда можно потратить средства:

  • на приобретение жилья;
  • на обучение в украинских вузах;
  • перечислить на накопительный пенсионный счет.

Средства выплачивают по достижении совершеннолетия, но в случае серьезной болезни ребенка их можно будет получить досрочно.

«Чтобы максимально защитить эти средства, государство будет направлять их на облигации внутреннего государственного займа — это государственные ценные бумаги, которые защищены от обесценивания, на них будет получаться доход в виде процентов. Эти средства будут аккумулироваться в этом фонде, работать на экономику Украины, вкладываться в государственные ценные бумаги, а с 2037 года начнут выплачиваться украинцам, которые достигнут совершеннолетия», — добавила глава «Слуги народа».

Справка Finance.ua:

  • «экономический паспорт» могут ввести не только для детей, но и для старших людей;
  • ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении «экономического паспорта украинца». Он является альтернативным президентскому, однако не имеет сокрушительных последствий для украинской экономики.
По материалам Finance.UA
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