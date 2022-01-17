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Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов

Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов

Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов, которые будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«1-й терминал для приема карт появился в Укрпочте в 2018 году. А в декабре 2021 года их стало уже 7500 (6-й показатель в стране среди компаний-эквайеров), и впервые в декабре мы превысили операций на 1 миллиард гривен по нашим терминалам в месяц. Если быть точным, 1.6 миллиона операций на 1.1 миллиарда гривен в декабре», — написал он.

«Мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне деть ту вашу карту (с „ковидной“ 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — отметил Смелянский.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за заключением о приобретении «Альпари Банка».
  • Тарифы «Укрпочты» на универсальные услуги почтовой связи выросли с 1 декабря 2021 года.
По материалам Finance.UA
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