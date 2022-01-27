Apple, Amazon, Google: эксперты назвали самые дорогие бренды мира

Агентство Brand Finance представило свежий рейтинг 500 самых дорогих брендов мира. Почти все бренды из первой десятки — технологические компании.
ТОП-10 из списка самых дорогих брендов:
Больше всего в этом году выросла стоимость бренда TikTok, сразу на 270% — до $ 58 млрд. Сервис получил 18 позицию. Наибольшее падение — у Alibaba: на 42% до $ 22 млрд. Это связано с действиями китайского правительства в отношении компании и ее основателя.
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Отдельно Brand Finance выделяет самые сильные бренды. Второй год подряд первая ступень за WeChat, далее следуют Coca-Cola, Google, YouTube и NAVER (самая популярная поисковая система в Южной Корее). Бренд, который чаще всего называют «крутым» в разных странах мира — Porsche.
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