Какие кредиты будут наиболее популярными в 2022 году: прогнозы банкиров

В 2022 году кредиты наличными останутся наиболее востребованными, а объем их выдачи будет напрямую зависеть от финучреждений и предлагаемых ими условий кредитования.
Об этом в комментарии UBR.ua заявили представители украинских банков.
По мнению опрошенных банкиров, чем более выгодные, интересные и простые кредитные продукты будут предлагать клиентам финучреждения, тем более высокого спроса можно ожидать на займы. В то же время, добавляют эксперты, в случае дальнейшего повышения учетной ставки Нацбанком процентные ставки на кредиты также устремятся вверх.
Как отмечают в Альфа-Банке, наибольшие суммы клиенты финучреждений одалживают на покупку авто и мебели, оплату отдыха и торжественных мероприятий, а также финансирование ремонтных работ. При этом банки готовы выдавать на потребительские цели максимум 1 млн грн. Что же касается перспективы изменения ставок в 2022-м, то в Альфа-Банке особых предпосылок для этого не видят.
Рынок кредитования Украины сегодня зависим как от внутренних факторов, так и внешних (речь идет в том числе и об учетной ставке НБУ).
В Юнекс Банке считают, что значительные коррективы на рынке возможны на фоне массового внедрения государством льготных программ кредитования (ипотечного, на покупку электромобилей и на получение образования).
А вот в Credit Agricole полагают, что одним из важнейших внешних факторов изменения ставки по кредитам может стать поведение конкурентов, на которое, чтобы оставаться «в рынке», банкам следует реагировать оперативно. Здесь считают, что в 2022-м финучреждениям придется сосредоточиться на создании для клиента наиболее комфортных условий получения кредита, включая сокращение временных затрат.
В ОТП Банке делают ставку на то, что наиболее популярными в 2022-м будут кредиты наличными, которые с легкостью «обойдут» рассрочки и карточные продукты. Как правило, кеш-кредиты, отмечают в финучреждении, отличаются не только большей суммой займа, но и отсутствием ограничений по цели.
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