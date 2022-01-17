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Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая из-за омикрона

Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая из-за омикрона

В банке считают, что попытки властей Китая сдержать распространение омикрона могут ударить по потребительским расходам и замедлить восстановление экономики, сообщает CNBC.

Распространение более заразного омикрон-штамма делает усилия властей Китая по минимизации заболеваний covid-19 экономически невыгодными, объяснила изданию стратег банка по ценным бумагам Китая Лора Ван.

В то же время экономика и экспорт остальных стран возвращаются к своему доковидному состоянию, лишая Китай конкурентного преимущества, которое у него было раньше, добавила она.

«Под наибольшее давление попадет личное потребление, ведь более жесткие правила социальной дистанции и локдауны в отдельных регионах могут стать неизбежными», — прогнозируют аналитики Morgan Stanley.

В январе Morgan Stanley снизил свой прогноз роста ВВП Китая за первый квартал с 4,9% в годовом исчислении, до 4,5%. Прогноз на весь год банк по-прежнему оставил на уровне 5,5%.

Несмотря на ухудшение прогноза, Morgan Stanley предполагает, что экономическому восстановлению страны может способствовать либерализация монетарной политики.

По материалам Минфин.com.ua
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