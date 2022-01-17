0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Выручка Samsung в 2021 году составила $233,4 млрд. Это рекордная сумма за всю историю компании

Выручка Samsung в 2021 году составила $233,4 млрд. Это рекордная сумма за всю историю компании

Компания Samsung Electronics объявила о квартальной и годовой выручке. Южнокорейская корпорация заработала $63,6 млрд четвертый квартал и $233,4 млрд за весь 2021 год. Это рекордный показатель за все годы существования компании.

Как отмечается на официальном сайте компании, рост доходов составил 18%. Это увеличение связывают с ростом продаж потребительской электроники, в особенности телевизоров, смартфонов и бытовой техники.

Операционная прибыль составила $42,9 мрлрд (+43% за год), а наибольший рост по этому показателю продемонстрировало полупроводниковое подразделение (+52%). На улучшение показателей не повлияли даже проблемы с цепочками поставок, ограничивающие производство оперативной памяти и флэш-накопителей.

Капиталовложения Samsung Electronics в прошлом году достигли $40,2 млрд, из которых $36,3 млрд компания направила на полупроводники, а еще $2,1 млрд — на дисплеи.

По прогнозам, в 2022 году Samsung ожидает дальнейшего роста в дисплейном сегменте, в том числе за счёт продажи матриц QD-OLED для телевизоров/мониторов и складных панелей для смартфонов.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.