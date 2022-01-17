Выручка Samsung в 2021 году составила $233,4 млрд. Это рекордная сумма за всю историю компании

Компания Samsung Electronics объявила о квартальной и годовой выручке. Южнокорейская корпорация заработала $63,6 млрд четвертый квартал и $233,4 млрд за весь 2021 год. Это рекордный показатель за все годы существования компании.
Как отмечается на официальном сайте компании, рост доходов составил 18%. Это увеличение связывают с ростом продаж потребительской электроники, в особенности телевизоров, смартфонов и бытовой техники.
Операционная прибыль составила $42,9 мрлрд (+43% за год), а наибольший рост по этому показателю продемонстрировало полупроводниковое подразделение (+52%). На улучшение показателей не повлияли даже проблемы с цепочками поставок, ограничивающие производство оперативной памяти и флэш-накопителей.
Капиталовложения Samsung Electronics в прошлом году достигли $40,2 млрд, из которых $36,3 млрд компания направила на полупроводники, а еще $2,1 млрд — на дисплеи.
По прогнозам, в 2022 году Samsung ожидает дальнейшего роста в дисплейном сегменте, в том числе за счёт продажи матриц QD-OLED для телевизоров/мониторов и складных панелей для смартфонов.
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