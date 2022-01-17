Госбюджет-2021: по каким расходам и доходам не выполнен план

По данным Государственной казначейской службы, бюджет на 2021 год был перевыполнен и по доходам, и по расходам.

Журналисты портала «Слово и дело» разобрались, какие средства в течение прошлого года не успели использовать, а в каких сферах потратили больше, чем было запланировано.

За прошлый год расходы бюджета составили 1 трлн 490,3 млрд грн – на 3,2% больше, чем было заложено.

Расходы на оборону были перевыполнены на 3,5%, на общественный порядок, безопасность и судебную власть – на 4,2%, на экономическую деятельность – на 30,1%, на здравоохранение – на 1,9%, на социальную защиту – на 1 ,8%, на межбюджетные трансферты – на 1,6%.

В то же время было потрачено менее половины средств, предусмотренных на жилищно-коммунальное хозяйство. Не осуществили также полностью расходы на физическое развитие, образование и охрану окружающей среды.

Доходы госбюджета в 2021 году составили 1 трлн 296,9 млрд грн – на 7,5% больше запланированного. Перевыполнение было по налоговым и неналоговым поступлениям, целевым фондам и официальным трансфертам.

Финансирование госбюджета составило 197,9 млрд грн – чуть более 80% от запланированного. В частности, поступления от приватизации составляют 5,1 млрд грн – 42,5% от заложенной суммы. Финансирование по долговым операциям также не было проведено в запланированном объеме.



Инфографика: «Слово и дело»