Госбюджет-2021: по каким расходам и доходам не выполнен план

По данным Государственной казначейской службы, бюджет на 2021 год был перевыполнен и по доходам, и по расходам.
Журналисты портала «Слово и дело» разобрались, какие средства в течение прошлого года не успели использовать, а в каких сферах потратили больше, чем было запланировано.
За прошлый год расходы бюджета составили 1 трлн 490,3 млрд грн – на 3,2% больше, чем было заложено.
Расходы на оборону были перевыполнены на 3,5%, на общественный порядок, безопасность и судебную власть – на 4,2%, на экономическую деятельность – на 30,1%, на здравоохранение – на 1,9%, на социальную защиту – на 1 ,8%, на межбюджетные трансферты – на 1,6%.
В то же время было потрачено менее половины средств, предусмотренных на жилищно-коммунальное хозяйство. Не осуществили также полностью расходы на физическое развитие, образование и охрану окружающей среды.
Доходы госбюджета в 2021 году составили 1 трлн 296,9 млрд грн – на 7,5% больше запланированного. Перевыполнение было по налоговым и неналоговым поступлениям, целевым фондам и официальным трансфертам.
Финансирование госбюджета составило 197,9 млрд грн – чуть более 80% от запланированного. В частности, поступления от приватизации составляют 5,1 млрд грн – 42,5% от заложенной суммы. Финансирование по долговым операциям также не было проведено в запланированном объеме.
Инфографика: «Слово и дело»
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