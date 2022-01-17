«Гарантированный покупатель» переориентируется на продажу электроэнергии для конечных потребителей

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» меняет подход к продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) по двусторонним договорам.

Об этом сообщили на сайте госпредприятия.

Первый аукцион нового формата провели 26 января 2022 года. Отреагировав на запрос рынка и ориентируясь на потребности потенциальных покупателей, специалисты Гарантированного покупателя разработали и выставили на продажу уникальный продукт. Его цель – донести «зеленую» электроэнергию до конечных, в том числе и бытовых, потребителей.

«Мы предложили участникам рынка сразу несколько инноваций. Первое – это подекадное снабжение. Второе – двухчасовые блоки. Третье – разный объем электроэнергии в каждом блоке, – объяснил и.о. директора предприятия Андрей Пилипенко. – Таким образом мы получили нетипичный переходный продукт между традиционными длинными двусторонними договорами и спотовым почасовым рынком».

При формировании соответствующего предложения пригодился опыт работы руководителя предприятия с поставщиками электроэнергии и понимание особенностей их портфелей. Поэтому для пилотных торгов особенными продуктами ставили целью оптимизацию портфелей ПУП для конечных потребителей и, вместе с тем, дополнительные продажи в пиковые часы.

Как свидетельствуют результаты аукциона, Гарантированному покупателю удалось достичь желаемого результата. Так, среди победителей аукциона – ООО “Хмельницкэнергосбыт”, который поставляет электрическую энергию домохозяйствам в Хмельницкой области.

“Благодаря тому, что мы дали возможность покупателям закрывать свои потребности по оптимальной цене, выигрывают все. Гарантированный покупатель продает больше товара в дневной зоне, которая традиционно наиболее профицитная. Покупатели закрывают свои потребности. При этом, объемы достигают конечных потребителей. Это значит, что они не возвращаются на спотовый рынок и не создают дополнительной волатильности на нем», – добавил господин Пилипенко.

Учитывая новизну продукта, а также общие объемы электроэнергии на март, которые уже законтрактованы по двусторонним договорам, тестовый аукцион Гарантированного покупателя можно считать успешным. Предприятие планирует продолжать практику выставления на торги подобных клиентоориентированных продуктов. Поэтому рассчитывает как на активность участников рынка, так и новых участников процесса – с целью доставки в будущем углеродно-нейтральной электрической энергии в каждый украинский дом.