В Англии отменили практически все COVID-ограничения

С четверга, 27 января, в Англии отменили почти все карантинные правила. Послабление стало возможным благодаря масштабной кампании вакцинации усиливающими дозами.
Об этом сообщает Sky News.
Так, еще с 19 января было отменено правило социального дистанцирования. С 20 января школьникам разрешили не пользоваться масками. А уже сегодня в Англии отменяется обязательное использование COVID-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия.
Ношение масок на мероприятиях остается на рассмотрении организаторов. Это касается и сертификатов. Но обязательными маски оставили для общественного транспорта в Лондоне. Однако рекомендация использовать маску в людных местах и в закрытых помещениях сохраняется.
«Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться к „плану А“ и вернуть больше свободы… Однако, учась „жить с вирусом“, мы должны понимать, что он пока никуда не делся, так что если вы еще не сделали этого — приглашаем прийти на вашу первую или усиливающую прививку», — отметил министр здравоохранения Саджид Джавид.
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