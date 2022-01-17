В Англии отменили практически все COVID-ограничения

С четверга, 27 января, в Англии отменили почти все карантинные правила. Послабление стало возможным благодаря масштабной кампании вакцинации усиливающими дозами.

Об этом сообщает Sky News.

Так, еще с 19 января было отменено правило социального дистанцирования. С 20 января школьникам разрешили не пользоваться масками. А уже сегодня в Англии отменяется обязательное использование COVID-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия.

Ношение масок на мероприятиях остается на рассмотрении организаторов. Это касается и сертификатов. Но обязательными маски оставили для общественного транспорта в Лондоне. Однако рекомендация использовать маску в людных местах и ​​в закрытых помещениях сохраняется.

«Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться к „плану А“ и вернуть больше свободы… Однако, учась „жить с вирусом“, мы должны понимать, что он пока никуда не делся, так что если вы еще не сделали этого — приглашаем прийти на вашу первую или усиливающую прививку», — отметил министр здравоохранения Саджид Джавид.