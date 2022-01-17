Налоговая амнистия: как правильно задекларировать валюту

Налоговики разъяснили, как правильно декларировать валютные ценности и активы в валюте во время налоговой амнистии.
Если стоимость определена в валюте, то необходимо перевести сумму в гривну по официальному курсу НБУ на дату заполнения декларации, передают “Факты”.
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Если же в декларации указываются активы в банковских металлах, то стоимость указывается исходя из массы и учетной цены, рассчитанной НБУ на дату подачи декларации.
Декларированию подлежат активы в собственности в Украине и за рубежом, в том числе:
Для начисления сбора вместе с декларацией необходимо подать еще и заверенные копии документов относительно стоимости объектов декларирования.
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