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Налоговая амнистия: как правильно задекларировать валюту

Налоговая амнистия: как правильно задекларировать валюту

Налоговики разъяснили, как правильно декларировать валютные ценности и активы в валюте во время налоговой амнистии.

Если стоимость определена в валюте, то необходимо перевести сумму в гривну по официальному курсу НБУ на дату заполнения декларации, передают “Факты”.

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Если же в декларации указываются активы в банковских металлах, то стоимость указывается исходя из массы и учетной цены, рассчитанной НБУ на дату подачи декларации.

Декларированию подлежат активы в собственности в Украине и за рубежом, в том числе:

  • банковские металлы (кроме тех, которые не размещены на счетах);
  • иностранная валюта (кроме наличных);
  • права денежного требования (депозиты, вклады, средства, одолженные третьим лицам по договору займа).

Для начисления сбора вместе с декларацией необходимо подать еще и заверенные копии документов относительно стоимости объектов декларирования.

По материалам Факты и комментарии
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