Мошенники придумали новую схему с 1000 грн за вакцинацию

Мошенники под видом банковских работников предлагают украинцам перечислить полученную 1000 грн за прививку с виртуальной карты на карту для выплат.
По данным полиции, злоумышленники звонят и присылают смс гражданам с предложением перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основную банковскую карту с якобы целью монетизации, что не предусмотрено условиями получения этой 1000 грн.
Мошенники выманивают персональные данные и номера карт украинцев, а потом воруют с них деньги.
Таким образом недавно по вышеуказанной схеме были похищены 1800 грн с банковской карты 48-летнего жителя Одессы, который согласился на предложение мошенников и предоставил им конфиденциальные данные своей карты.
Полицейские открыли по факту мошенничества уголовное производство и расследуют это дело.
В декабре заработала госпрограмма «єПідтримка» по выплатам 1000 грн за вакцинацию на виртуальные карты. Участие в программе принимают monobank (на базе Универсал Банка), Альфа-Банк, А-Банк, izibank (на базе ТАСкомбанка), Райффайзен Банк, Банк Восток и государственные ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.
Зачисление 1000 грн на виртуальные карты через приложение «Дія» началось 19 декабря и продлится до 18 декабря 2022 года.
Открытие счетов бесплатное и без комиссий. Также эти выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на назначение субсидий.
С 10 января банки начали выдавать пластиковые карты для выплат 1000 грн за прививки, в частности Альфа-Банк, Монобанк и А-Банк.
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