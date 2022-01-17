Накопительные пенсии: откуда на счета украинцев будут поступать деньги

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что одним из приоритетных вопросов парламента является принятие законов для начала работы накопительной пенсионной системы.

Украинцев ждет три этапа внедрения накопительных пенсий, которые правительство планирует начать с 2023 года.

По словам Давида Арахамии, на первом этапе появления накопительных пенсий, пока система будет проходить апробацию, гражданам не нужно будет платить ни копейки со своих карманов. Вся ответственность за взносы будет на плечах у государства (Пенсионного фонда).

На втором этапе украинцы смогут дополнительно отчислять процент от зарплаты. И только на третьем этапе к финансированию взносов в счет будущей пенсии подключатся работодатели.

Вначале государство будет отчислять на счет будущего пенсионера НДФЛ в размере 2%. Процент отчислений от работодателя и будущего пенсионера хотят сделать равным: сколько отчисляет работник, столько и работодатель. Планируется, что эта сумма будет от 1% до 3%. Потратить полученные деньги на пенсии украинцы могут на что угодно: инвестировать в недвижимость, криптовалюту или ценные бумаги.

Справка Finance.ua: