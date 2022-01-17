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Каким специалистам работодатели готовы платить больше всего (инфографика)

Каким специалистам работодатели готовы платить больше всего (инфографика)

Январь 2022 года показал стабильность и немного выровнял ситуацию. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у экспертов grc.ua, какие зарплаты предлагали работодатели в первый месяц нового года.

Как говорят аналитики, по сравнению с декабрем 2021 года средний уровень заработной платы, указанной в открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua, немного увеличился и составляет 18 тыс. грн. Для сравнения – средний уровень заработной платы за весь прошлый год составил 17 126 грн.

Что это значит? Уровень зарплат является косвенным, однако значительным показателем настроений бизнеса. То, что зарплаты не сокращаются, говорит о сохранении активности и стабильной деятельности украинских компаний, которые уже адаптировались к перманентному кризису в стране.

Какую зарплату предлагают? Чаще всего работодатели отмечают в вакансиях самый низкий уровень заработной платы. Так, наименьший размер ежемесячной компенсации от 10 100 грн озвучен в 56% предложений о работе. Почти четверть вакансий (24%) – с зарплатой от 20 300 грн. Еще 10% работодателей предлагают зарплату от 30 400 грн. Самых высоких зарплат от 40 600 грн и 50 800 грн суммарно 10% (6% и 4% соответственно).

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Стоит подчеркнуть, что самые высокие зарплаты работодатели неохотно озвучивают в вакансиях. Поэтому можно предположить, что высокие зарплаты получают больше, чем 10% украинских специалистов.

Регионы. Самую большую зарплату в январе платили в Киеве. Этим уже никого не удивишь, ведь столица показывает самый высокий уровень заработка специалистов в течение длительного времени. Средняя ежемесячная компенсация в актуальных вакансиях Киева составляет 31 тыс. грн. В этом месяце на вторую ступеньку регионов с самой высокой зарплатой поднялась Одесская область с показателем 22 200 грн. Высокие показатели зарплат также в Николаевской области (19 600 грн), Сумской области (19 тыс. грн) и Днепропетровской области (18 700 грн).

Перечень регионов, где работодатели предлагают наименьшие зарплаты своим работникам, почти не изменился:

  • самый низкий уровень средней заработной платы в январе зафиксирован в Закарпатье (12 200 грн);
  • поднялась с традиционного последнего места рейтинга на предпоследнее место Киевская область. Здесь работодатели предлагают всего 12 300 грн;
  • на одной позиции Черкасская и Ивано-Франковская области с показателем средней зарплаты 12 600 грн;
  • в Тернопольской области в январе в среднем предлагали 12 700 грн;
  • не намного больше, а именно в среднем 12 800 грн., своим сотрудникам готовы платить работодатели Черновицкой области.

Кому платят больше всего? Рейтинг специалистов, которым предлагали в январе самые высокие зарплаты, выглядит так: первая ступенька за традиционным лидером – сферой ІТ, интернет и телеком. Начало года показало значительное увеличение среднего заработка ІТ-специалистов, по сравнению со средним уровнем 2021 года. В январе этим специалистам в среднем предлагали 60 200 грн. Тогда как средняя зарплата в прошлом году зафиксирована на уровне 53 980 грн.

Высокие зарплаты предлагают также руководителям. Хотя в январе представителям высшего менеджмента работодатели предлагали несколько меньше, чем в среднем за 2021 год (41 100 грн в январе – против средней в 2021 году 43 607 грн).

Не оставила третью позицию рейтинга профессиональных сфер с самыми высокими зарплатами и отрасль консультирования. У этих специалистов в январе зарплата даже несколько увеличилась (32 200 грн в среднем в январе – против среднего уровня в прошлом году 26 203 грн).

В пятерку профессиональных сфер с самыми высокими зарплатами в январе попали Инсталляция и сервис и специалисты юридической сферы. Им работодатели предлагали в среднем 27 800 грн и 25 600 грн соответственно.

У кого самые низкие з.п.? Нет причин для радости от предлагаемых зарплат у молодых специалистов без опыта работы и студентов. Им работодатели предлагают меньше всего – 11 000 грн. Низкие зарплаты платят также в сфере туризма, в отелях и ресторанах. Средняя заработная плата этих специалистов, озвученная в актуальных вакансиях в январе, на уровне 12 400 грн. Мало также получает административный персонал (12 700 грн), бухгалтеры (13 600 грн) и домашний персонал (13 700 грн).

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По материалам Finance.UA
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