В 2022 году Tesla не будет представлять новые модели автомобилей — Маск

Из-за мирового дефицита полупроводниковой продукции компания Tesla не планирует выпускать новые модели электромобилей в 2022 году.

Об этом сообщает CNBC.

Tesla отчиталась об итогах работы за четвертый квартал 2021 года, которые оказались лучше, чем ожидали многие эксперты.

Так, прибыль составила 2,52 доллара на акцию вместо 2,36 доллара, предполагаемых аналитиками, выручка — 17,72 млрд долларов против 16,57 млрд. Согласно отчету, она выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выручка от продаж автомобилей составила 15,97 млрд долларов, увеличившись на 71%. Чистая прибыль в размере 2,32 миллиарда долларов выросла примерно на 760%.

«Наши собственные заводы уже несколько кварталов работают не на полную мощность, поскольку основным сдерживающим фактором стали проблемы в цепочке поставок, которые, вероятно, сохранятся в 2022 году», — говорится в отчете акционеров компании.

Как заявил генеральный директор Илон Маск в отчете о прибылях и убытках, он ожидает, что Tesla останется «ограниченной чипами» в 2022 году.

«В этом году мы не будем представлять новые модели автомобилей. Мы по-прежнему будем ограничены в своих комплектующих», — отметил Маск.

Он сказал, что вместо этого компания будет работать над проектированием и инструментами для создания будущих автомобилей.

Такое заявление подкрепляется решением перенести производство своего электрического пикапа Cybertruck. Во время презентации Cybertruck в 2019 году компания заявила, что электрический пикап выйдет на рынок до конца 2021 года. После этого на сайте Tesla появилась информация о том, что производство Cybertruck перенесено на 2022 год. Теперь заявили о начале производства в первом квартале 2023 года.

На рынке активно работают конкуренты американского бренда. Несколько китайских производителей электромобилей обратились к американскому производителю микропроцессоров Nvidia для оснащения его продукцией систем своей техники. Это необходимо для конкуренции с моделями Tesla на крупнейшем в мире автомобильном рынке.