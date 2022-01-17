0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

В 2022 году Tesla не будет представлять новые модели автомобилей — Маск

В 2022 году Tesla не будет представлять новые модели автомобилей — Маск

Из-за мирового дефицита полупроводниковой продукции компания Tesla не планирует выпускать новые модели электромобилей в 2022 году.

Об этом сообщает CNBC.

Tesla отчиталась об итогах работы за четвертый квартал 2021 года, которые оказались лучше, чем ожидали многие эксперты.

Так, прибыль составила 2,52 доллара на акцию вместо 2,36 доллара, предполагаемых аналитиками, выручка — 17,72 млрд долларов против 16,57 млрд. Согласно отчету, она выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выручка от продаж автомобилей составила 15,97 млрд долларов, увеличившись на 71%. Чистая прибыль в размере 2,32 миллиарда долларов выросла примерно на 760%.

«Наши собственные заводы уже несколько кварталов работают не на полную мощность, поскольку основным сдерживающим фактором стали проблемы в цепочке поставок, которые, вероятно, сохранятся в 2022 году», — говорится в отчете акционеров компании.

Как заявил генеральный директор Илон Маск в отчете о прибылях и убытках, он ожидает, что Tesla останется «ограниченной чипами» в 2022 году.

«В этом году мы не будем представлять новые модели автомобилей. Мы по-прежнему будем ограничены в своих комплектующих», — отметил Маск.

Он сказал, что вместо этого компания будет работать над проектированием и инструментами для создания будущих автомобилей.

Такое заявление подкрепляется решением перенести производство своего электрического пикапа Cybertruck. Во время презентации Cybertruck в 2019 году компания заявила, что электрический пикап выйдет на рынок до конца 2021 года. После этого на сайте Tesla появилась информация о том, что производство Cybertruck перенесено на 2022 год. Теперь заявили о начале производства в первом квартале 2023 года.

На рынке активно работают конкуренты американского бренда. Несколько китайских производителей электромобилей обратились к американскому производителю микропроцессоров Nvidia для оснащения его продукцией систем своей техники. Это необходимо для конкуренции с моделями Tesla на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.