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КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков

КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков

Первая партия тягачей КрАЗ-6510ТЕ поставлена по заказу Минобороны. Машины будут использоваться для транспортировки тяжелой военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Кременчугскую газету.

Завод КрАЗ изготовил для Минобороны первую партию седельных тягачей модели 6510ТЕ. Первая поставка насчитывает три автомобиля, отгрузка была произведена 25 января. Тягачи были переданы Министерству обороны после прохождения ведомственных испытаний и устранений замечаний заказчика.

«Эти автомобили созданы специально под требования военных, их производство локализовано на нашем заводе», — отметил технический директор КрАЗа Сергей Дунь.

Полноприводные седельные тягачи КрАЗ-6510ТЕ с колесной формулой 6×6 оснащены турбодизельным двигателем мощностью 450 л.с. и способны буксировать прицепы полной массой до 70 тонн. Машины могут работать в составе автопоезда для буксировки тяжелой военной техники — танков, бронетранспортеров, артиллерийских гаубиц.

Кроме того автомобили оборудованы гидролебедкой с тяговым усилием 15 тонн. Это позволяет буксировать с поля боя поврежденную технику.

По материалам РБК-Украина
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