0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Газпром создал компанию для немецкого участка Nord Stream 2

Газпром создал компанию для немецкого участка Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG основала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Об этом сообщает DW со ссылкой на оператора проекта.

Отмечается, что новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток-2», расположенного в немецких территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Лубмине как независимый оператор транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Главный офис компании Gas for Europe GmbH расположен в Шверине.

Как сообщалось, Nord Stream AG подала заявку на сертификацию газопровода «Северный поток-2» в Федеральное сетевое агентство ФРГ 6 сентября 2021 года.

Однако в ноябре регулятор объявил, что приостанавливает процедуру из-за несоответствия юридическим нормам европейского газового законодательства (анбандлинг). Операционная компания Nord Stream AG, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, должна была создать компанию в ФРГ, чтобы разделить функции.

Регулятор отмечал, что процесс сертификации будет оставаться приостановленным, пока не будет завершена передача основных активов и человеческих ресурсов дочернему предприятию, а Федеральное сетевое агентство сможет проверить полноту поданных документов дочерней компании в качестве нового заявителя.

Строительство «Северного потока-2» завершили в начале сентября. Газопровод построен из РФ в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря. Единственным акционером проекта является Газпром.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.