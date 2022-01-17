Газпром создал компанию для немецкого участка Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG основала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Об этом сообщает DW со ссылкой на оператора проекта.

Отмечается, что новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток-2», расположенного в немецких территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Лубмине как независимый оператор транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Главный офис компании Gas for Europe GmbH расположен в Шверине.

Как сообщалось, Nord Stream AG подала заявку на сертификацию газопровода «Северный поток-2» в Федеральное сетевое агентство ФРГ 6 сентября 2021 года.

Однако в ноябре регулятор объявил, что приостанавливает процедуру из-за несоответствия юридическим нормам европейского газового законодательства (анбандлинг). Операционная компания Nord Stream AG, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, должна была создать компанию в ФРГ, чтобы разделить функции.

Регулятор отмечал, что процесс сертификации будет оставаться приостановленным, пока не будет завершена передача основных активов и человеческих ресурсов дочернему предприятию, а Федеральное сетевое агентство сможет проверить полноту поданных документов дочерней компании в качестве нового заявителя.

Строительство «Северного потока-2» завершили в начале сентября. Газопровод построен из РФ в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря. Единственным акционером проекта является Газпром.