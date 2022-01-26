ТОП-5 лучших электромобилей на украинском рынке

Каждый год выбор электромобилей растет, и они медленно, но уверенно покоряют сердца автомобилистов. Несмотря на то, что на украинском рынке электромобилей (BEV) доминируют подержанные машины, ввезенные из-за границы, уже не первый год отмечается увеличение доли новых электромобилей.
Finance.ua узнал подробности у Украавтопрома.
В прошлом году в Украине свою первую регистрацию прошли 8872 автомобиля на аккумуляторных источниках питания. Доля новых автомобилей в этом количестве составляла 14% (1224 шт.).
Наибольшим спросом в 2021 году пользовался автомобиль NISSAN Leaf. С января по декабрь в Украине 121 авто этой модели получили свои первые номера.
На втором месте, с небольшим отрывом от лидера рынка, AUDI E-Tron. За год 117 новых полностью электрических кроссоверов от Audi пополнили украинский автопарк.
Третий результат продемонстрировал MERCEDES-BENZ EQC – 105 ед.
Четвертая строчка рейтинга досталась PORSCHE Taycan. Это 4-дверное электрическое купе на электротяге выбрали 92 автомобилиста.
Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых электромобилей JAGUAR I-Pace, в зачете которого 69 регистраций за 2021 год.
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