ТОП-5 лучших электромобилей на украинском рынке

Каждый год выбор электромобилей растет, и они медленно, но уверенно покоряют сердца автомобилистов. Несмотря на то, что на украинском рынке электромобилей (BEV) доминируют подержанные машины, ввезенные из-за границы, уже не первый год отмечается увеличение доли новых электромобилей.

Finance.ua узнал подробности у Украавтопрома.

В прошлом году в Украине свою первую регистрацию прошли 8872 автомобиля на аккумуляторных источниках питания. Доля новых автомобилей в этом количестве составляла 14% (1224 шт.).

Наибольшим спросом в 2021 году пользовался автомобиль NISSAN Leaf. С января по декабрь в Украине 121 авто этой модели получили свои первые номера.

На втором месте, с небольшим отрывом от лидера рынка, AUDI E-Tron. За год 117 новых полностью электрических кроссоверов от Audi пополнили украинский автопарк.

Третий результат продемонстрировал MERCEDES-BENZ EQC – 105 ед.

Четвертая строчка рейтинга досталась PORSCHE Taycan. Это 4-дверное электрическое купе на электротяге выбрали 92 автомобилиста.

Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых электромобилей JAGUAR I-Pace, в зачете которого 69 регистраций за 2021 год.