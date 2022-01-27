Новая Toyota Sequoia официально представлена

В США состоялась презентация Toyota Sequoia третьего поколения. Полноразмерный рамный внедорожник поступит в продажу с лета.

Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Новая Toyota Sequoia, как и семейный пикап Tundra, построена на платформе Toyota Land Cruiser 300. Дизайн стал намного агрессивнее. У внедорожника широкие решетки радиатора, Г-образные светодиодные фары и мускулистые расширенные крылья. Задние стойки крыши теперь наклонены.

Часть кузовных панелей, а также элементы салона позаимствованы у Toyota Tundra 2022. Пикап поделился рулевым колесом, виртуальной приборной панелью и большим сенсорным дисплеем.

Передние сиденья разделены высоким туннелем. Как и раньше, внедорожник предложен в версиях на 7 и 8 мест, причем горизонтальная регулировка теперь имеет кресла второго и третьего ряда.



Фото: Toyota

Начальная комплектация Toyota Sequoia 2023 пополнилась Wi-Fi, адаптивным круиз-контролем, электроприводом двери багажника, системами автоматического торможения и контроля разметки. Топовая версия Capstone получила панорамную крышу, 22-дюймовые диски, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и вентиляцию сидений первого и второго ряда.



Фото: Toyota

Предложен экстремальный вариант TRD Pro с более агрессивным дизайном, увеличенным клиренсом, 18-дюймовыми внедорожными шинами, а также системой помощи на спуске и режимами езды для разных типов бездорожья.

Новая Toyota Sequoia дебютировала в гибридной версии: 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо и электромотор суммарно выдают 443 л. с. и 790 Н м. Внедорожник может буксировать прицеп весом 4 тонны.



Фото: Toyota

Автомобиль получил 10-ступенчатую автоматическую КПП. Новая Toyota Sequoia доступна с задним или полным приводом.