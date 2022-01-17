Банки продолжат наращивать капитал

Банки сдержанно оценивают дальнейшую динамику роста объемов фондирования и планируют и в дальнейшем наращивать капитал.
Об этом свидетельствуют результаты опроса о банковском фондировании Нацбанком.
В октябре–декабре 2021 года объемы привлеченных средств выросли у 72% респондентов. Основным фактором роста объемов привлечений было более высокое предложение от корпоративных вкладчиков. О росте средств домохозяйств сообщила значительно большая доля банков по сравнению с теми, у кого выросли привлечения от бизнеса.
Прогнозы прироста привлечений в I квартале 2022 года были более сдержанны: банки ожидают притока средств преимущественно от корпоративных клиентов, в то же время не прогнозируют роста фондирования от населения.
Средняя стоимость обязательств в IV квартале в целом немного выросла, в основном за счет удорожания корпоративных привлечений. Банки прогнозируют сохранение этой тенденции в ближайшие три месяца.
Тренд дедолларизации привлечений длится три квартала подряд: 57% банков сообщили об уменьшении доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца по сравнению с 35% в предыдущем опросе. При этом общая срочность привлеченных средств не изменилась.
В начале 2022 года банки и в дальнейшем ожидают сокращения доли валютных средств клиентов. В то же время треть респондентов считает, что срочность депозитов незначительно возрастет.
Объем капитала за последний год вырос почти у всех банков, его стоимость в среднем также несколько возросла. В следующие 12 месяцев респонденты ожидают продолжения этой тенденции.
Основным фактором, который будет влиять на увеличение капитала, является прибыльность, для отдельных банков – это также стратегические планы роста. В то же время регуляторные требования могут стать причиной уменьшения объема капитала.
Опрос проводился с 17 декабря 2021 года по 11 января 2022 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 89% в общем объеме активов банковской системы.
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