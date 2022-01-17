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Представлен Redmi Note 11 для глобального рынка

Представлен Redmi Note 11 для глобального рынка

Redmi официально представила смартфон Redmi Note 11 для глобального рынка. Новинка чуть лучше прошлогоднего Redmi Note 10, но цель кардинального улучшения модели и не стояла.

Смартфон построен на платформе Snapdragon 680. Также глобальный Redmi Note 11 получил экран AMOLED с кадровой частотой 90 Гц, квадрокамеру с основным датчиком разрешением 50 Мп (разрешение остальных датчиков – 8, 2 и 2 Мп), аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.


Фото: Xiaomi

В базовой версии – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Ее цена – 180 долларов, но цена для первых покупателей ниже – 160 долларов. Стоимость версии 4/128 ГБ – 180/200 долларов, топовой версии 6/128 ГБ – 200/230 долларов.

Смартфон работает под управлением MIUI 13 на базе Android 11.

По материалам iXBT.com
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