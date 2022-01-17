Представлен Redmi Note 11 для глобального рынка

Redmi официально представила смартфон Redmi Note 11 для глобального рынка. Новинка чуть лучше прошлогоднего Redmi Note 10, но цель кардинального улучшения модели и не стояла.

Смартфон построен на платформе Snapdragon 680. Также глобальный Redmi Note 11 получил экран AMOLED с кадровой частотой 90 Гц, квадрокамеру с основным датчиком разрешением 50 Мп (разрешение остальных датчиков – 8, 2 и 2 Мп), аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.



Фото: Xiaomi

В базовой версии – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Ее цена – 180 долларов, но цена для первых покупателей ниже – 160 долларов. Стоимость версии 4/128 ГБ – 180/200 долларов, топовой версии 6/128 ГБ – 200/230 долларов.

Смартфон работает под управлением MIUI 13 на базе Android 11.