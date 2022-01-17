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Представлен 888-сильный гибридный Ferrari: купить его можно будет за криптовалюту

Представлен 888-сильный гибридный Ferrari: купить его можно будет за криптовалюту

Ferrari 296 GTB — это первый серийный автомобиль Ferrari с двигателем V6, а также первый гибридный суперкар Ferrari со строго заднеприводной трансмиссией. Немецкое тюнинговое ателье DMC представило модифицированный Ferrari 296 GTB, который получил тюнинг-пакет Squalo.

DMC Ferrari 296 GTB Squalo оснащен 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдаёт 654 л.с. и 740 Нм крутящего момента. С парой турбонагнетателей, вращающихся с частотой до 180 000 об/мин, двигатель Ferrari 296 GTB имеет самую высокую удельную мощность для серийного суперкара. Двигатель раскручивается до 8500 об/мин.

Автомобиль комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, а также электродвигателем, повышающим выходную мощность до 818 л.с. Но в DMC посчитали, что и этого мало, поэтому специалисты начали работать с мощным бензиновым двигателем V6 дальше. В итоге удалось увеличить его мощность ещё на 69 л.с.


Фото: Slashgear

Тюнингованный DMC Ferrari 296 GTB Squalo получил мощность 888 л.с., которой достаточно для того, чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Это на 0,1 быстрее, чем может заводской автомобиль,

Кроме того, пакет тюнинга Squalo (по-итальянски «акула») включает в себя модернизированный обвес с улучшенными аэродинамическими свойствами. Он получил переработанный передний спойлер, задний диффузор и новое заднее антикрыло.


Фото: Slashgear

DMC уже объявила, что купить DMC Ferrari 296 GTB Squalo можно будет за криптовалюту. Цена не объявлена, но стандартная версия Ferrari 296 GTB стоит около 320 000 долларов.

По материалам iXBT.com
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