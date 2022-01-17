Представлен 888-сильный гибридный Ferrari: купить его можно будет за криптовалюту

Ferrari 296 GTB — это первый серийный автомобиль Ferrari с двигателем V6, а также первый гибридный суперкар Ferrari со строго заднеприводной трансмиссией. Немецкое тюнинговое ателье DMC представило модифицированный Ferrari 296 GTB, который получил тюнинг-пакет Squalo.

DMC Ferrari 296 GTB Squalo оснащен 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдаёт 654 л.с. и 740 Нм крутящего момента. С парой турбонагнетателей, вращающихся с частотой до 180 000 об/мин, двигатель Ferrari 296 GTB имеет самую высокую удельную мощность для серийного суперкара. Двигатель раскручивается до 8500 об/мин.

Автомобиль комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, а также электродвигателем, повышающим выходную мощность до 818 л.с. Но в DMC посчитали, что и этого мало, поэтому специалисты начали работать с мощным бензиновым двигателем V6 дальше. В итоге удалось увеличить его мощность ещё на 69 л.с.



Фото: Slashgear

Тюнингованный DMC Ferrari 296 GTB Squalo получил мощность 888 л.с., которой достаточно для того, чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Это на 0,1 быстрее, чем может заводской автомобиль,

Кроме того, пакет тюнинга Squalo (по-итальянски «акула») включает в себя модернизированный обвес с улучшенными аэродинамическими свойствами. Он получил переработанный передний спойлер, задний диффузор и новое заднее антикрыло.



Фото: Slashgear

DMC уже объявила, что купить DMC Ferrari 296 GTB Squalo можно будет за криптовалюту. Цена не объявлена, но стандартная версия Ferrari 296 GTB стоит около 320 000 долларов.