Приватизация в Украине: Кабмин ускорил подготовку объектов к продаже

Кабинет министров ускорил подготовку государственных предприятий к приватизации. Теперь соответствующие органы будут подавать расширенный спектр информации об объектах.

Об этом сообщает Telegram премьера Дениса Шмыгаля.

«Подготовка предприятий к приватизации в Украине станет более быстрой. Правительство утвердило решение об усовершенствовании процедуры включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации. Изменения должны ускорить подготовку необходимых документов со стороны ведомств», — отметил он.

Шмыгаль уточнил, что теперь уполномоченные органы будут предоставлять расширенный спектр информации об объектах приватизации: размеры пакетов акций, наличие имущественных комплексов, решения судов и так далее.

«Согласно плану от приватизации в этом году планируется привлечь в государственный бюджет 8 млрд гривен», — добавил премьер.