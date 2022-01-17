0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Приватизация в Украине: Кабмин ускорил подготовку объектов к продаже

Приватизация в Украине: Кабмин ускорил подготовку объектов к продаже

Кабинет министров ускорил подготовку государственных предприятий к приватизации. Теперь соответствующие органы будут подавать расширенный спектр информации об объектах.

Об этом сообщает Telegram премьера Дениса Шмыгаля.

«Подготовка предприятий к приватизации в Украине станет более быстрой. Правительство утвердило решение об усовершенствовании процедуры включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации. Изменения должны ускорить подготовку необходимых документов со стороны ведомств», — отметил он.

Шмыгаль уточнил, что теперь уполномоченные органы будут предоставлять расширенный спектр информации об объектах приватизации: размеры пакетов акций, наличие имущественных комплексов, решения судов и так далее.

«Согласно плану от приватизации в этом году планируется привлечь в государственный бюджет 8 млрд гривен», — добавил премьер.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.