Приватизация в Украине: Кабмин ускорил подготовку объектов к продаже

Кабинет министров ускорил подготовку государственных предприятий к приватизации. Теперь соответствующие органы будут подавать расширенный спектр информации об объектах.
Об этом сообщает Telegram премьера Дениса Шмыгаля.
«Подготовка предприятий к приватизации в Украине станет более быстрой. Правительство утвердило решение об усовершенствовании процедуры включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации. Изменения должны ускорить подготовку необходимых документов со стороны ведомств», — отметил он.
Шмыгаль уточнил, что теперь уполномоченные органы будут предоставлять расширенный спектр информации об объектах приватизации: размеры пакетов акций, наличие имущественных комплексов, решения судов и так далее.
«Согласно плану от приватизации в этом году планируется привлечь в государственный бюджет 8 млрд гривен», — добавил премьер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 39278 15
В транспорте Киева появится новый способ оплатыВчера, 11:02 - 1984 12
Банкиры спрогнозировали курс гривны2 ч. назад - 2595 5
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинахВчера, 09:30 - 4613 4
Bitcoin может упасть до $20 тыс.: какую тактику избрал автор бестселлера Роберт КийосакиВчера, 19:47 - 1156 2
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 39278 15
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 4034 1
НБУ назвал главные причины девальвации гривныВчера, 12:03 - 3432 2
Миллиардерша из Гонконга лишилась почти половины своего капиталаВчера, 18:35 - 3049
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеВчера, 20:01 - 2868
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРВчера, 12:11 - 489
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 765 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 574
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 768 3
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2478 6