Куда чаще всего ездили украинцы в прошлом году (инфографика)

Госпогранслужба подсчитала количество пропускных операций за прошлый год.
Как узнал Finance.ua, по подавляющему большинству показателей, по сравнению с цифрами 2020-го, отмечается существенный рост.
Топ-3 страны, в которые граждане Украины ездили в течение прошлого года чаще всего:
Вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет – более 1,4 млн. А вот РФ демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессор ездили на 12% украинцев меньше.
Существенный прирост в процентном плане демонстрируют Румыния, Молдова, Словакия и Германия – +32%, +16%, +2% и + 20% соответственно. В то же время, количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое. Похоже, что в будущем ее место в ТОП 10 может занять другая страна, например, Греческая Республика, которая по итогам 2021 года демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. Совсем рядом с ней идут также Объединенные Арабские Эмираты и Италия.
Инфографика: dpsu.gov.ua
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