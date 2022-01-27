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Куда чаще всего ездили украинцы в прошлом году (инфографика)

Куда чаще всего ездили украинцы в прошлом году (инфографика)

Госпогранслужба подсчитала количество пропускных операций за прошлый год.

Как узнал Finance.ua, по подавляющему большинству показателей, по сравнению с цифрами 2020-го, отмечается существенный рост.

Топ-3 страны, в которые граждане Украины ездили в течение прошлого года чаще всего:

  • безоговорочным лидером остается Республика Польша – более 4,4 млн поездок (+13%) наших граждан в эту страну;
  • второе место достается Турции с общим количеством более 2 млн украинцев (*2,1 г.), которые в основном направлялись на отдых;
  • третье – с более 1,7 млн пропускных операций (+5%) получает Венгрия.

Вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет – более 1,4 млн. А вот РФ демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессор ездили на 12% украинцев меньше.

Существенный прирост в процентном плане демонстрируют Румыния, Молдова, Словакия и Германия – +32%, +16%, +2% и + 20% соответственно. В то же время, количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое. Похоже, что в будущем ее место в ТОП 10 может занять другая страна, например, Греческая Республика, которая по итогам 2021 года демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. Совсем рядом с ней идут также Объединенные Арабские Эмираты и Италия.


Инфографика: dpsu.gov.ua

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По материалам Finance.UA
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