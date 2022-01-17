Bitcoin может упасть до $20 тыс.: какую тактику избрал автор бестселлера Роберт Кийосаки

Последние несколько недель стали испытанием для рынка криптовалют. Всемирно известный автор книги “Богатый папа, бедный папа” Роберт Кийосаки заявил, что Bitcoin может существенно подешеветь.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По мнению писателя, самая известная криптовалюта мира может подешеветь до 20 тысяч долларов за монету. Напомним, что в 2021 году цифровая валюта обновила свой исторический максимум, взлетев почти до 69 тысяч долларов за монету.

Роберт Кийосаки убежден, что эту ситуацию можно использовать в свою пользу, покупая криптовалюту. Он добавил, что сам начал покупать монету-лидера на рынке криптовалют, когда цена Bitcoin колебалась на уровне 6 и 9 тысяч долларов.

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Потенциальный обвал BTC Кийосаки считает “прекрасной новостью”. Он заявил, что приобретет больше виртуальных монет “если и когда Bitcoin испытает 20 тысяч долларов”.

Актуальная стоимость криптовалюты на момент написания новости колеблется на уровне 36 557 долларов за монету, а рыночная капитализация составляет 692,35 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

Фото: bits.media