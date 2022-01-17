МОН рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение в некоторых регионах

Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учтя консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует:

организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения минимум в течение двух недель;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года.

Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений получателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗОСО разрешается.