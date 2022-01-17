МОН рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение в некоторых регионах

Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учтя консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует:
Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений получателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗОСО разрешается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 4253 17
В транспорте Киева появится новый способ оплаты5 ч. назад - 1105 4
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах6 ч. назад - 2562 4
Венгрия предложила Украине мощности для импорта газаВчера, 16:15 - 1359 4
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплатВчера, 16:00 - 2126 4
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах6 ч. назад - 2562 4
НБУ назвал главные причины девальвации гривны4 ч. назад - 2268 2
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплатВчера, 16:00 - 2126 4
Межбанк: девальвация гривны продолжаетсяВчера, 18:20 - 1854
До 150 000 грн: самые высокооплачиваемые вакансии январяВчера, 17:00 - 1767
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР4 ч. назад - 148
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 739 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 548
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 739 3
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2388 6